Президент провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Хорватія

Під час візиту до Давосу для участі у Щорічному засіданні ВЕФ Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Хорватія Андреєм Пленковичем.

Президент України висловив вдячність Прем’єр-міністру Хорватії за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за активну політичну, гуманітарну і експертну допомогу, яку Загреб надає нашій країні на двосторонньому рівні.

Глава держави подякував Андрею Пленковичу за співавторство Хорватії Резолюції ГА ООН «Становище у галузі прав людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)», яка була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 2017 року.

Президент України та Прем’єр-міністр Хорватії висловили задоволення започаткуванням практичної діяльності двосторонньої робочої групи з вивчення унікального досвіду Хорватії в мирній реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Під час зустрічі було також обговорено перспективи участі України в енергетичних проектах, які реалізуються в Хорватії та спрямовані на зміцнення енергетичної безпеки Європи.