Президент провів зустріч із заступником Державного секретаря США

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із заступником Державного секретаря США Джоном Саліваном.

В ході зустрічі було обговорено безпекову ситуацію на Донбасі, а також необхідні подальші кроки в рамках мирного врегулювання, зокрема щодо розміщення ефективної миротворчої місії ООН на Донбасі.

Президент підкреслив, що Україна спрямовує зусилля на врегулювання ситуації на Донбасі політико-дипломатичними методами на основі Мінських домовленостей. У цьому контексті було окремо відзначено важливість ухвалення Закону про реінтеграцію.

Сторонами було підтверджено необхідність продовження скоординованої політики санкцій щодо РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Співрозмовники підняли питання реалізації програми реформ в Україні, зокрема у рамках продовження співробітництва України з МВФ. Зокрема, було наголошено на важливості ухвалення законопроектів про створення антикорупційного суду та про національну безпеку України.

Президент України та заступник Державного секретаря обговорили питання активізації діяльності двосторонніх інституційних механізмів співпраці з метою зміцнення українсько-американського стратегічного партнерства.