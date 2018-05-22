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Президент провів зустріч з керівництвом компанії General Electric

25 травня 2018 року - 01:40

Президент провів зустріч з керівництвом компанії General Electric

Напередодні проведення засідання Національної інвестиційної ради Президент Петро Порошенко провів зустріч з керівництвом компанії General Electric.

Співрозмовники обговорили реалізацію контракту, який був укладений на початку року між ПАТ «Укрзалізниця», ПАТ «Укрексімбанк» та «General Electric US» щодо закупівлі, модернізації, лізингу локомотивів.

Глава держави поінформував про відкриття Бескидського залізничного тунелю, який розширить транспортні та експортні можливості України.

Віце-Президент General Electric Джеймі Міллер привітала хід реформ в Україні, які сприяють розвитку країни.

Під час зустрічі також йшлося про участь General Electric в реалізації інших проектів, зокрема щодо впровадження проекту сільської медицини.

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