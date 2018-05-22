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Президент провів зустріч з керівниками компаній «Сумітомо» та «Марубені»

25 травня 2018 року - 01:35

Президент провів зустріч з керівниками компаній «Сумітомо» та «Марубені»

Президент Петро Порошенко провів зустріч з керівниками японських компаній «Сумітомо» та «Марубені», напередодні проведення засідання Національної інвестиційної ради.

Глава держави відзначив ефективну співпрацю між Україною та Японією.

Президент подякував за участь японської сторони у масштабних проектах, зокрема будівництва Бориспільського аеропорту,  реконструкції Бортницької станції аерації.

Президент окремо відзначив допомогу японської сторони у реалізації низки гуманітарних проектів на Донбасі.

Обговорювались також питання співпраці у сфері ядерної безпеки, енергозберігаючих технологій та інфраструктурних проектах.

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