Президент разом з дружиною вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності Сергія Нігояна та Михайла Жизневського

Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко вшанували пам’ять перших загиблих учасників протестів на Майдані – Сергія Нігояна та Михайла Жизневського.

Глава держави з дружиною поклали квіти до пам’ятних знаків Сергію та Михайлу на вулиці Грушевського, які були першими загиблими учасниками Революції Гідності.

Президентське подружжя вшанувало пам'ять хлопців хвилиною мовчання.

Президент разом з дружиною також запалили та встановили лампадки біля пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні на вулиці Грушевського.