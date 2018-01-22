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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

22 січня 2018 року - 15:57

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Участь Президента України у заходах з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Участь Президента України у заходах з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

22 січня 2018 року - 11:50

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Президент разом з дружиною вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності Сергія Нігояна та Михайла Жизневського

22 січня 2018 року - 10:56

Президент разом з дружиною вшанували пам’ять загиблих під час Революції Гідності Сергія Нігояна та Михайла Жизневського

Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко вшанували пам’ять перших загиблих учасників протестів на Майдані – Сергія Нігояна та Михайла Жизневського.

Глава держави з дружиною поклали квіти до пам’ятних знаків Сергію та Михайлу на вулиці Грушевського, які були першими загиблими учасниками Революції Гідності.

Президентське подружжя вшанувало пам'ять хлопців хвилиною мовчання.

Президент разом з дружиною також запалили та встановили лампадки біля пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні на вулиці Грушевського.

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Участь Президента України у заходах з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

22 січня 2018 року - 11:50
На честь 100-ї річниці Української революції 1917-1921 років Президент Петро Порошенко погасив марку, присвячену цій важливій даті в історії нашої країни, 22 січня 2018 року
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