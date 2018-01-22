Президент разом з дружиною вшанував пам'ять Героїв Крут

В 100-у річницю історичного бою під Крутами, Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут.

Президентське подружжя поклало квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі.

Також від Глави держави встановлено квіти до могили загиблих українських патріотів, вихованців Університету Святого Володимира, учасників бою під Крутами Володимира Шульгина (1894 – 1918) та Володимира Наумовича (1894 – 1918), яких поховано на території Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника у м.Києвi.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути, що на Чернігівщині, між військами більшовицької Росії, яка намагалася окупувати Україну та добровольцями-студентами, які захищали Українську Народну Республіку.