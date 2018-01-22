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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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Заходи у зв’язку із 100-річчям бою під Крутами
Заходи у зв’язку із 100-річчям бою під Крутами

29 січня 2018 року - 11:42

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Президент разом з дружиною вшанував пам'ять Героїв Крут

29 січня 2018 року - 10:10

Президент разом з дружиною вшанував пам'ять Героїв Крут

В 100-у річницю історичного бою під Крутами, Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут.

Президентське подружжя поклало квіти до пам’ятного хреста на Аскольдовій могилі.

Також від Глави держави встановлено квіти до могили загиблих українських патріотів, вихованців Університету Святого Володимира, учасників бою під Крутами Володимира Шульгина (1894 – 1918) та Володимира Наумовича (1894 – 1918), яких поховано на території Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника у м.Києвi.

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути, що на Чернігівщині, між військами більшовицької Росії, яка намагалася окупувати Україну та добровольцями-студентами, які захищали Українську Народну Республіку.

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Заходи у зв’язку із 100-річчям бою під Крутами

29 січня 2018 року - 11:42
У 100-у річницю історичного бою під Крутами Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут, 29 січня 2018 року
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