Президент разом з дружиною взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки.

До підніжжя пам’ятника Тарасу Шевченку був встановлений кошик квітів від Президента України із написом на стрічці «Великому Кобзарю від Українського народу». Президентське подружжя також поклало букети квітів до пам’ятника Кобзарю.

Президент з дружиною поклали букети квітів до пам’ятника Михайлу Грушевському. Також до підніжжя пам’ятника був встановлений кошик квітів від Президента України із написом на стрічці «Видатному державному діячеві від Українського народу».

Участь у церемонії також взяли Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, Віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко, представники Уряду, Парламенту, громадськості.