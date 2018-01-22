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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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Участь Президента України у заходах з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Участь Президента України у заходах з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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Президент разом з дружиною взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському

22 січня 2018 року - 11:00

Президент разом з дружиною взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки.

До підніжжя пам’ятника Тарасу Шевченку був встановлений кошик квітів від Президента України із написом на стрічці «Великому Кобзарю від Українського народу». Президентське подружжя також поклало букети квітів до пам’ятника Кобзарю.

Президент з дружиною поклали букети квітів до пам’ятника Михайлу Грушевському. Також до підніжжя  пам’ятника був встановлений кошик квітів від Президента України із написом на стрічці «Видатному державному діячеві від Українського народу».

Участь у церемонії також взяли Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, Віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко, представники Уряду, Парламенту, громадськості.

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Участь Президента України у заходах з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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