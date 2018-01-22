Президент: Сподіваюсь, що міжнародний конкурс визначить гідний проект Меморіалу Героїв Небесної Сотні, який відтворить сутність і душу тих подій  

Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко відвідав презентацію проектів Меморіалу Героїв Небесної Сотні та Музею Революції Гідності.

Президент наголосив, що тішиться тому, що «громадськість довго, аж до хрипу сперечалася, якими ж мають бути Меморіал та Музей». «Ніхто не робить це під ковдрою і особисті симпатії та антипатії не відіграють вирішального значення. На жаль, дискусії цій не було видно кінця і я, зі свого боку, зробив все можливе для того, щоб наше обговорення стало максимально предметним. Щоб з’явилися нові, дуже цікаві, європейські, небанальні проекти. Але одночасно щоб кожен міг ознайомитись з ними, дати оцінку і розробки були залучені найкращі українські та іноземні фахівці», - зазначив він.

За його словами, саме тому народилася ідея провести міжнародний відкритий архітектурний конкурс, де за тендерною процедурою буде обрано найкращих з кращих. «Дуже важливо, що і за тендерною процедурою також ми визначили професійного організатора – всесвітньо відоме бюро з організації міжнародних архітектурних конкурсів. Ми його презентували під час нашої минулої зустрічі і зробили все, бо до складу журі увійшли провідні вітчизняні та іноземні архітектори, увійшли представники родин Героїв Небесної Сотні, представники громадськості», - додав Президент.

Глава держави повідомив, що 20 лютого 2018 року, на наступному тижні, це авторитетне журі визначить проект-переможець в номінації «Меморіал Героїв», в червні – оголосить результати конкурсу «Музей Революції Гідності».

Він зазначив, що на участь у конкурсі наразі надійшло понад шістдесят заявок із 12 країн світу та з України. Технічний комітет конкурсу, відповідно до міжнародної практики, з цих шестидесяти відібрав 28 робіт у двох номінаціях – і для Меморіалу, і для Музею.

Петро Порошенко також відзначив, що сьогодні публічно презентується міжнародний відкритий архітектурний конкурс на кращу пропозицію Меморіалу Героїв Небесної Сотні і до річниці подій тисячі киян, тисячі українців зможуть висловити свою думку щодо представлених проектів.

«Ця виставка зараз демонструє дев'ять високопрофесійних проектів, наголошую – представлених тут анонімно. Для того, щоб ви висловились і сказали: «Мені подобається більше цей символ нашої Революції і цей символ Меморіалу наших героїв». Громадськість, хто небайдужий, можуть безпосередньо взяти участь в обговоренні», - сказав він.

Президент висловив сподівання, що авторитетний міжнародний конкурс визначить «найбільш гідний і професійний проект, який ураховує саму сутність подій, душу подій, сучасні містобудівні тренди, художні якості та громадські запити щодо бачення Меморіалу, який присвячений Героям Небесної Сотні».

«Я від щирого серця зичу плідної та успішної роботи членам журі та всім, хто долучений до цього процесу. Звичайно, як громадянин я чекаю з великим нетерпінням на переможця проекту, бо з першого до останнього дня я також був тут на Майдані. І чекаю, що це мене також зачепить за душу», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави закликав усіх прийняти результат таким, яким він буде і зауважив, що сьогодні свою думку щодо проектів висловлювати не буде для того, щоб це не вплинуло на загальний результат.

«Але я впевнений, що і Меморіал, і Музей, які постануть за кілька років, будуть відображати те, що ми відчуваємо, згадуючи про Героїв Небесної Сотні і про Революцію Гідності», - зазначив він.

Президент запевнив, що зі створенням Музею та Меморіалу вшанування пам’яті про подвиг героїв Революції Гідності не обмежиться. «Я поділяю загальний настрій суспільства, який особливо гостро й болісно відчувається в дні четвертих роковин загибелі Героїв Небесної Сотні. Я як Президент відчуваю велику відповідальність і відкритий до критики, але в той же час маю і чим звітувати за ці роки», - зазначив він.

Петро Порошенко додав, що хоча емоції нагадують про рани і нагадують про важкі випробування, але раціо, холодний розум говорять, що все ж таки відбуваються фундаментальні зміни – хай і не такі швидкі, як очікувалося, але глибо позитивні і незворотні.

«Країна, люди, влада, світ, що нас оточує – всі змінилися вже настільки, що вороття назад немає, і зміни на краще неминучі. Я дуже розраховую на глибоку суспільну дискусію, аналіз і того, що ми змогли зробити за ці роки, і прогнозування пріоритетів на майбутнє. І на дуже об'єктивну оцінку – з урахуванням усіх непростих обставин, за яких країна вижила, збереглася і повернулася на шлях розвитку», - наголосив Президент.

Після огляду презентації Глава держави також поділився враженням із журналістами: «Мені сподобалося те, що абсолютна більшість проектів дивляться в майбутнє, вони сучасні, вони – не з Радянського Союзу, вони не з минулого, що обтяжує, вони кличуть до розвитку». Він підкреслив, що «напрямок думок і ідей більшості проектів є сучасним і європейським. Вони є такими, які будуть органічно відображати те, як ми пам’ятаємо Героїв Небесної Сотні».

«Я хочу щоби рішення було прийнято громадськістю, архітекторами, родинами Героїв Небесної Сотні, і лише потім, після цього буде зарахований мій голос», - сказав Петро Порошенко.