Президент суддям Конституційного Суду України: Кожен, хто звертається за захистом своїх прав, має отримати його саме в Україні

Президент Петро Порошенко взяв участь у спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України присвяченому складанню присяги двома новопризначеними суддями КС Сергієм Головатим та Василем Лемаком.

Глава держави підкреслив, що вперше в історії країни суддями Конституційного Суду України стали правники, які пройшли через відкритий прозорий конкурс. «І вони не просто відомі правники. Вони - визнані в Україні та за кордоном конституціоналісти», - зазначив він.

Петро Порошенко нагадав, що у 2016 році, коли вносили зміни до Конституції України в частині правосуддя, «всі ставили собі за мету створити сильний та незалежний і авторитетний Конституційний Суд, так само як сильний, авторитетний і незалежний Верховний Суд України».

«Ми повинні мати прозорі правила добору суддів, для того, щоб підвищити захист конституційних прав і свобод громадян», - наголосив Президент.

За його словами, сьогодні в Україні вже забезпечені всі необхідні законодавчі інструменти, відбувається потужне кадрове посилення Конституційного Суду. Від сьогодні в Суді працюватимуть вже 16 з 18 суддів. Глава держави подякував конкурсній комісії за професійний, компетентний і достойний вибір.

«Чи міг хтось уявити три роки тому, що суддів Конституційного Суду добиратимуть відомі українські правники, судді Європейського суду з прав людини у відставці, почесний Голова Венеціанської комісії буде в складі конкурсної комісії?», - зауважив Президент. При цьому він наголосив, що і Верховна Рада має не баритися з конкурсними процедурами і допризначенням ще двох суддів за своєю квотою, для того, щоб нарешті Конституційний Суд України мав можливість працювати у повному складі.

Глава держави звернувся до суддів КСУ: «Наразі справа за вами, вельмишановні і високодостойні судді Конституційного суду. Одна з головних новацій змін до Конституції, яка була ініційована мною як Президентом і підтримана більш ніж 300 голосами народних депутатів – це конституційна скарга».

Він зауважив, що це додасть Суду роботи, але це унікальний демократичний інструмент: «Коли кожен громадянин України буде мати унікальну можливість для того, щоб захистити свої права».

Президент підкреслив, що механізм конституційної скарги має запрацювати найближчим часом на повну силу. «Це право українські громадяни за Конституцією отримали 1,5 роки тому. А на реалізацію цього права чекали дуже довго»,- зазначив Петро Порошенко.

«Я можу наголосити, що я прагну для України справедливого, незалежного, неупередженого суду. Саме це було метою конституційної реформи українського судочинства. Це право громадян на справедливість. Це захист інвесторів. Це шана і повага до української Конституції і до українського законодавства», - підкреслив Президент.

Він також наголосив на важливості створення всіх умов, щоб справедливі Закони, які нарешті приймаються Верховною Радою, працювали. А неконституційні Закони - виявлялися та виправлялися. «Це надзвичайно висока ваша відповідальність, шановні колеги», - також зазначив Президент.

За словами Петра Порошенка, всі прагнуть, щоб на межі свавілля та беззаконня стояли дві сильні та незалежні державні інституції. «Новий Верховний Суд, який крок за кроком завойовує авторитет як всередині держави, так і за її межами. Та Конституційний Суд. Як Президент я мрію, щоб кожен, хто звертається за захистом своїх прав, отримав цей захист. І не в Європейському суді з прав людини, а тут, в Україні», - наголосив він.

«Минулого року зі стартом роботи нового Верховного Суду ми розпочали не просто сторінку, а дозвольте мені висловити побажання - нову історію правосуддя у нашій державі. І ви всі є співавторами цієї нової історії», - сказав Глава держави та додав, що хтось працював над цим у складі Конституційної комісії, коли писали зміни до Конституції, також допомагали експерти та науковці.

«Всі ви були небайдужі», - додав Президент.

За його словами, всі захищали і відстоювали формування нового Верховного Суду, також не легко проводились зміни до законодавства в частині Конституційного Суду.

«Зараз матимемо можливість посилити захист конституційних прав і свобод громадян. Тому бажаю кожному з вас наснаги на цьому шляху та довгої плідної праці на благо України та українського народу», - підкреслив він.