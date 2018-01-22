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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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Участь Президента України у заходах з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Участь Президента України у заходах з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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Президент: У боротьбі з агресором ми відчуваємо потужну підтримку наших міжнародних партнерів і готові дати йому жорстку відсіч

22 січня 2018 року - 14:27

Президент: У боротьбі з агресором ми відчуваємо потужну підтримку наших міжнародних партнерів і готові дати йому жорстку відсіч

Під час виступу на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки, Президент Петро Порошенко наголосив, що нині, на відміну від подій сторічної давнини, Україна відчуває підтримку міжнародних партнерів у боротьбі за свою незалежність, суверенітет та територіальну цілісність.

«У боротьбі з агресором ми відчуваємо потужну підтримку наших міжнародних партнерів. І це – принципова позитивна відмінність сьогоднішньої ситуації від тієї, що існувала сто років тому», - сказав Петро Порошенко. 

Він зауважив, що через брак міжнародної підтримки в ті часи Україна залишилася сам-на-сам з агресором. «Власного ж боєздатного війська створити так і не встигли, бо надто пізно втямили, наскільки Україні потрібно військо», - додав Президент.

Глава держави акцентував увагу на історичному парадоксі: «В дні ухвалення Четвертого Універсалу більшовики вже наступали на Київ, лічені дні залишалося жити героям Крут, і навіть це не завадило авторам документа закарбувати на папері свою ідею - «розпустити армію зовсім».

«Я хочу наголосити, ми не будемо виконувати пункту Четвертого Універсалу про розпуск війська. Я хочу наголосити, що Україна вже готова дати жорстку військову відсіч агресорові в разі його спроб піти у наступ», - наголосив Петро Порошенко.

Президент особливо подякував українським воїнам, які нині на фронті захищають соборну Україну.

Він також звернувся до громадян України, які живуть зараз в умовах російської окупації: «Кожен день розлуки, яким би важким він не був, все таки наближає нас до неминучого воз’єднання». 

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Участь Президента України у заходах з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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