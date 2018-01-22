Президент у Давосі зустрівся з Прем'єр-міністром Королівства Нідерланди

Президент Петро Порошенко провів зустріч у Давосі з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Співрозмовники відзначили активізацію двосторонніх економічних відносин, а також констатували, що реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС сьогодні вже дає позитивні результати як для українського, так і нідерландського бізнесу.

Глава держави подякував Прем’єр-міністру за політичну солідарність та практичну допомогу Україні у протидії російській агресії.

Петро Порошенко наголосив, що розраховує на подальшу підтримку Нідерландами політики санкцій щодо Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, а також висловив сподівання на тісне співробітництво в ООН, зокрема у контексті непостійного членства Нідерландів у Раді Безпеки ООН у 2018 році.

Співрозмовники скоординували зусилля, спрямовані на покарання винних у збитті "Боїнга" Малайзійських авіаліній МН-17.

Президент України запросив Прем'єр-міністра Нідерландів відвідати Україну з візитом.