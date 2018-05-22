Президент: Україна сьогодні у незрівнянно кращому стані, ніж була чотири роки тому. І ми продовжуємо рух

Президент Петро Порошенко під час засідання Національної інвестиційної Ради наголосив, що за останні чотири роки Україна змінилася, і проведення реформ буде продовжено.

Петро Порошенко зауважив, що в цей день чотири роки тому, 25 травня, українці обрали його Президентом. Тоді, атакована Росією, Україна практично не мала жодних Збройних Сил, а економіка ще до Революції гідності увійшла в глибоке піке. «Збройна агресія РФ, анексія нею Криму та окупація внаслідок агресії частини Донбасу призвели до втрати приблизно чверті промислового потенціалу України. Металургійна промисловість Донбасу, хімічна промисловість, машинобудівна промисловість, паливна і вугільна промисловість опинилася під окупацією агресора. І ми мусили робити рішучі кроки з урахуванням результатів агресії. Це, безумовно, спричинило ланцюгову реакцію, яка зачепила всі вітчизняні підприємства», - зазначив Глава держави, нагадавши про закриття країною-агресором Росією свого ринку та блокаду українського транзиту в треті країни.

«Безумовно, що такий удар не міг не підірвати курс національної валюти, не міг не пришпорити інфляцію, не міг не знизити кардинально рівень життя. Друзі, нам стовідсотково пророкували дефолт, розпад країни. Словом – національну катастрофу і небуття. Але Україна вижила, піднялася і твердо рушила вперед», - наголосив Глава держави.

Президент нагадав, що було ухвалено чимало непростих, але вкрай необхідних рішень, запроваджено часом болісні реформи. У 2014 році вдалося зупинити ворога і звільнили дві третини окупованого Донбасу, у 2015 році було створено нові Збройні Сили, протягом 2016 року відновлено процес економічного зростання, минулого року забезпечено безвіз і вступ у дію ратифікованої Угоди про асоціацію з Євросоюзом. «І зараз - те, про що я хочу поговорити, - має йти мова про масштабне оновлення країни і про перехід від стабілізації до етапу потужного динамічного економічного розвитку», - наголосив він.

«Безумовно, я абсолютно чітко розумію, що перед нами все ще безліч проблем, які належить вирішити. І чимало викликів, на які ми лише «намацуємо» відповіді. Але найважче у нас точно позаду. Україна сьогодні у незрівнянно кращому стані, ніж була чотири роки тому. Варто лише згадати і порівняти», - підкреслив Петро Порошенко.

Глава держави зауважив, що згідно інтерактивного голосування компаній-членів Американської торговельної палати в Україні минулого року бізнеси розширилися у 64% компаній, а поточного року на зростання розраховують вже 83% представлених американських компаній.

«Ці кількісні показники краще за будь-які виступи чи емоції описують якість змін, що відбуваються в країні. Сухі цифри переконливіші за бурхливі емоції», - зауважив Президент. За його словами, ВВП України зростає дев'ятий квартал поспіль і поступово темпи зростання підвищуються, хоча до цього з 2012 року було чотирнадцять кварталів падіння. «Найважчими були чотирнадцятий та п’ятнадцятий роки, коли ВВП після російської агресії пішов у мінус відповідно майже на 7 та 10 %. Але зростання за минулий рік склало 2,5%, а цього року очікується на рівні 3%. Дев’ять кварталів — це точно сталий тренд», - підкреслив Петро Порошенко, додавши, що на найближчі роки прогнозується позитивна динаміка. При цьому Глава держави наголосив, що такі темпи не задовольняють: «Ми повинні зростати темпами вищими, ніж світова економіка в середньому. Впевнений, ми з цим впораємося і завдяки успіхам системних реформ, і завдяки вашій активній інвестиційній політиці».

Президент підкреслив, що Україна розраховує на інвестиції, зауваживши, що на сьогоднішньому засіданні Національної інвестиційної ради присутні люди, сумарна капіталізація компаній яких становить більше як 900 мільярдів доларів. «Майже трильйон. Можете собі уявити. Я думаю цей стіл — зараз найдорожчий у світі», - додав Глава держави.

Президент нагадав, що за останні 4 роки вдалося скоротити дефіцит державного бюджету, було очищено і оздоровлено банківський сектор, стабілізувати курс національної валюти, зменшити рівень інфляції, збільшити золотовалютні резерви з 5 млрд доларів у 2014-му на початку 2015 року до 18 млрд доларів у цьому році. «За ці чотири роки золотовалютні резерви зросли майже в три з половиною рази. Це відповідь - де кошти МВФ. Кошти МВФ дбайливо зберігаються в золотовалютних резервах держави», - зауважив він.

Президент підкреслив, що досягнення макрофінансової стабілізації стало можливим в першу чергу завдяки співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, яка буде продовжена. «Ми єдина команда в історії України, яка забезпечувала виконання шести послідовних Меморандумів з МФВ. До цього — пообіцяли, гроші взяли і забули проводити реформи. Була серйозним чином підірвана довіра до України і зараз за ці чотири роки ми її повністю відновили», - зауважив Глава держави.

Президент також відзначив зростання українського експорту в країни ЄС, завдяки підписаній Угоді про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС. «Москва не змогла задушити нас економічно. Ми швидко адаптуємося до нових торговельних умов, традиційно високих європейських стандартів», - зауважив Глава держави.

Україна постійно докладає зусиль і для покращення інвестиційного клімату, зокрема проводиться дерегуляція та децентралізація, скорочено кількість перевірок, запроваджується принцип єдиного вікна на митниці, спрощено процедуру відкриття бізнесу. Президент зауважив, що днями Парламент прийняв Закон, який захищає інвестиції у сфері ЖКХ.

«Ми не зупиняємось на досягнутому і далі працюємо над реалізацією нових ініціатив для покращення умов ведення бізнесу», - наголосив він. За словами Президента, у першому читанні було ухвалено оновлену редакцію законопроекту «Про концесії» та законопроект «Про валюту», триває дискусія щодо заміни податку на прибуток підприємств на оподаткування виведеного капіталу, ухвалено закон «маски-шоу стоп», ухвалено новий закон «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також «Про приватизацію».