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Президент: Україна вдячна Болгарії за допомогу в оздоровлені і реабілітації українських військовослужбовців

26 травня 2018 року - 19:43

Президент: Україна вдячна Болгарії за допомогу в оздоровлені і реабілітації українських військовослужбовців

Президент України Петро Порошенко під час переговорів з Прем’єр-міністром Республіки Болгарія Бойко Борисовим обговорив питання гуманітарного співробітництва.

«Хочу окремо подякувати пану Прем’єр-міністру за ту велику допомогу, яку Болгарія надає в оздоровлені і реабілітації українських військовослужбовців. В 2016 році, під час візиту до Болгарії, я відвідував наших воїнів, які проходили лікування і реабілітацію у болгарських закладах охорони здоров’я», - сказав Президент під час під час спільної прес-конференції з Прем’єр-міністром Болгарії.

За його словами, протягом останніх років 75 українських військовослужбовців пройшли оздоровлення в Болгарії і ця держава працює над реалізацією трастового фонду співпраці з Україною.

«Вже 9 червня болгарські лікарі прийматимуть чергову групу українських військових у госпіталі Військово-медичної академії Болгарії», - повідомив Президент.

Петро Порошенко наголосив: «Це є класична форма ефективної співпраці. І я, як Президент, як Верховний Головнокомандувач, дуже вдячний Болгарії за таке принципове ставлення до  підтримки України».

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