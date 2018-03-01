Президент: Україна закликає держави Євросоюзу відмовитися від будівництва «Північного потоку-2»

Під час перемовин із Віце-Президентом Європейської Комісії – Високим Представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Моґеріні Президент Петро Порошенко закликав Європейську Комісію та країни-члени Євросоюзу відмовитися від будівництва «Північного потоку-2». Про це Глава держави повідомив журналістам під час брифінгу за результатами зустрічі.

«Ми не могли оминути нашою увагою необхідність посилення співпраці у питаннях енергетичної безпеки України та ЄС, особливо у зв’язку із останніми цинічними діями російського «Газпрому», - зазначив Петро Порошенко.

«Ми маємо зробити надзвичайно важливі висновки з цієї газової кризи. Росія є ненадійним постачальником і лише об’єднані дії України і ЄС зможуть забезпечити енергетичну безпеку як України, так і Європейського Союзу», - наголосив Президент. За його словами, під час найближчого Саміту планується обговорення секторальних напрямків співпраці і можливість приєднання України і до цифрового, і до енергетичного союзів, й інші форми співпраці, «по яким уже за розпорядженням Президента Єврокомісії розпочалася відповідна робота».

«Враховуючи поточну ситуацію, ми маємо зробити важливі висновки. По-перше, «Газпром» остаточно втратив імідж надійного партнера в енергетичній сфері для Європейського Союзу і для України. По-друге, «Газпром», а якщо точніше Кремль, чітко засвідчив намір використовувати і в майбутньому питання газопостачання до Європи як засіб геополітичної боротьби, свідомо нехтуючи і контрактними зобов’язаннями, і правосуддям», - наголосив Глава держави.

«Враховуючи це, Україна ще раз звернулася до Європейської Комісії, держав-членів ЄС відмовитися від намірів будівництва «Північного потоку-2», як проекту, що загрожує енергетичній безпеці як України, так і ЄС», - заявив Петро Порошенко.

Віце-Президент Європейської Комісії – Високий Представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики, у свою чергу, також повідомила, що під час зустрічі з Главою Української держави обговорювалося нещодавнє рішення «Газпрому» про призупинення постачання газу, за який вже було заплачено. «Газпром» повинен поважати свої контрактні зобов’язання. Європейська Комісія вже вступила в перемовини через Віце-президента Шефчовича. Ми готові сприяти тристороннім перемовинам, щоб знайти позитивне рішення», - також підкреслила Федеріка Моґеріні.