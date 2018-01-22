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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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Участь Президента України у заходах з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Участь Президента України у заходах з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

22 січня 2018 року - 11:50

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Президент України і Спеціальний посланник Президента США по Україні обговорили активізацію міжнародних зусиль з відновлення суверенітету і територіальної цілісності України 

23 січня 2018 року - 23:51

Президент України і Спеціальний посланник Президента США по Україні обговорили активізацію міжнародних зусиль з відновлення суверенітету і територіальної цілісності України 

Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі Спеціальним посланником Президента США по Україні Куртом Волкером.

Було висловлено серйозне занепокоєння у зв’язку з відсутністю прогресу у виконанні Росією безпекових положень Мінських домовленостей. 

Абсолютними пріоритетами є консолідація режиму сталого та всеохоплюючого припинення вогню і виведення з України російських окупаційних військ.

Наголошувалося, що Москва має нарешті продемонструвати політичну волю до мирного врегулювання та погодитись на розміщення миротворчої місії ООН на окупованому Донбасі, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону.

Петро Порошенко та Курт Волкер відзначили звільнення українських заручників наприкінці минулого року та важливість завершення цього процесу.

Було привернуто увагу до ухвалення Закону України про реінтеграцію окупованих територій як елементу спільної стратегії з відновлення суверенітету і територіальної цілісності України. 

Сторони наголосили на пріоритетності мирного, політико-дипломатичного шляху врегулювання ситуації на Донбасі.

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