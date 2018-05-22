Президент України обговорив з президентом Turkcell перспективи підтримки програми cільської медицини

В рамках засідання Національної інвестиційної ради Президент Петро Порошенко прийняв президента турецької компанії Turkcell Ахмета Акча.

Співрозмовники обговорили перспективи залучення цієї компанії до програми підтримки сільської медицини в Україні, зокрема враховуючи її великий досвід у побудові аналогічних рішень в медицині, освіті тощо.

Президент України зазначив, що відповідно до його домовленостей з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Україна та Туреччина значно активізували своє співробітництво, особливо в економічній сфері.

Також на завершальному етапі знаходиться підготовка засідання Стратегічної Ради двох країн, яка має врахувати питання співпраці між Україною та Туреччиною у безпековій, військово-технічній сфері, дорожньому будівництві та телекомунікаціях, включно з використанням потенціалу Turkcell.

Глава держави відзначив «дуже відповідальне ставлення до ведення бізнесу в Україні» цієї компанії. «Я вдячний за ваше рішення збільшити обсяг інвестицій в нашу країну», - додав Петро Порошенко.

В свою чергу, Голова правління компанії Turkcell подякував Президентові за можливість його компанії брати участь в роботі Національної інвестиційної ради. «Це була дуже продуктивна та ефективна зустріч. Особливо вразив її дух та позитивна енергія», - сказав Ахмет Акча.