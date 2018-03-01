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Президент: Якщо «Газпром» не сплатить гроші Україні, маємо добитися арештів його активів і забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражу
Президент: Якщо «Газпром» не сплатить гроші Україні, маємо добитися арештів його активів і забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражу

1 березня 2018 року - 18:56

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Президент України Петро Порошенко проведе зустріч з Віце-Президентом Єврокомісії Федерікою Моґеріні

9 березня 2018 року - 16:15

Президент України Петро Порошенко проведе зустріч з Віце-Президентом Єврокомісії Федерікою Моґеріні

12 березня 2018 року відбудеться зустріч Президента України Петра Порошенка з Віце-Президентом Європейської Комісії – Високим Представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Моґеріні у рамках її візиту до України.

Під час зустрічі будуть обговорені питання безпекової ситуації на Донбасі та перспективи започаткування Миротворчої місії ООН на підтримку імплементації Мінських домовленостей. Сторони також скоординують позиції щодо невизнання незаконних виборів Президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя та обговорять шляхи подальшого вдосконалення санкційної політики проти Росії за підрив територіальної цілісності та суверенітету України, а також підтримки з боку ЄС реформ в Україні та виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

 

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