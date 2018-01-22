Президент України позитивно оцінює результати переговорів у Давосі

«Щодо результатів Давосу, якщо сказати однією фразою – все було дуже добре», - сказав Президент Петро Порошенко під час брифінгу за підсумками його участі у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму у Давосі та проведення низки двосторонніх зустрічей в рамках форуму.

«Відбулися надзвичайно детальні консультації з нашими партнерами по міжнародним фінансовим організаціям. Вони були дуже конструктивні», - розповів Глава держави. За його словами, були сформовані позиції щодо приїзду експертів та визначено які саме кроки залишились для того, щоб запросити місію для отримання чергового траншу. І це завдання для українського Уряду і Парламенту, додав Президент. «Впевнений, сам факт того, що ми прискорили приїзд експертів для опрацювання спільних і узгоджених рішень є надзвичайно позитивним», - зауважив Петро Порошенко.

Президент нагадав, що відбулися декілька зустрічей, зокрема з Директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, її заступником Девідом Ліптоном, з Президентом Світового банку Джим Йонг Кімом. «Були детальні і ретельні розмови, які дозволяють нам з оптимізмом дивитися в майбутнє», - зазначив Глава держави.

Крім того, відбулась зустріч в «Українському домі» в Давосі з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті. «Якщо говорити про практичні кроки, то я попросив Президента Чакрабарті, щоб у 2018 році ми приділили більше уваги приватному сектору, щоб більше кредитування ЄБРР йшло в приватний і муніципальний сектор. Бо спільні інвестиції та кредитування дозволяє підвищити прозорість інвестицій, враховуючи децентралізацію», - розповів Глава держави.

Президент подякував представнику ЄС Хюгу Мінгареллі за позитивну характеристику результатів реформи децентралізації. «На базі спільного фінансування кардинально змінюється обличчя наших міст – і дороги, і освітлення, і школи, і міська інфраструктура, і енергозбереження. Всі напрямки, які на сьогоднішній день реалізуються. Основа їх закладається, в тому числі на цих моїх переговорах в Давосі. І я надзвичайно задоволений», - зауважив Глава держави.

«Друга характеристика Давосу 2018 року – ніколи не було такої кількості запитань щодо зустрічі від провідних іноземних інвесторів. Мене дуже тішить той факт, що це дає додаткову аргументацію, що ми маємо рішуче просуватися вперед і щодо податкової реформи, і щодо прийняття рішення по земельному кадастру», - зазначив Президент.

Глава держави також відзначив необхідність створення Національного бюро із фінансових розслідувань, заборонивши іншим силовим органам «навіть підходити близько» до бізнесу. «Треба зробити кроки по заміні податку на прибуток на податок на виведений капітал, звільнивши від оподаткування ті кошти, які реінвестуються в розвиток української економіки. Маємо зробити все можливе для того, щоб забезпечити економічне зростання у 2018 році», - наголосив Президент.

Також відбулися зустрічі Глави держави із Президентами Польщі та Литви, Прем'єр-міністрами Хорватії та Великої Британії, лідерами Балтійських та Балканських країн. Президент провів зустрічі з низкою провідних інвесторів, які збираються приходити в Україну – в портову та дорожню інфраструктуру, харчову та переробну галузь, енергоефективність тощо.

Президент окремо відзначив роботу «Українського дому» в Давосі. «Ставлення, надії, готовність і оптимізм по відношенню до України панували серед усіх відвідувачів нашого «Українського дому». І за ту фантастичну роботу, яка була зроблена, я хотів би подякувати всій команді «Українського дому» в Давосі – ви зробили блискучу справу», - резюмував Глава держави.