Президент України прийняв Міністра закордонних справ Данії

Президент України Петро Порошенко зустрівся з Міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном.

Президент України та Глава зовнішньополітичного відомства Данії обговорили безпекову ситуацію на Донбасі, імплементацію Мінських домовленостей, а також питання звільнення українських заручників та українських політичних в’язнів.

Сторони відзначили важливість та скоординували підходи у рамках міжнародних зусиль із забезпечення розгортання миротворчої місії ООН на окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону.

Президент подякував Данії за тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та непохитність позиції у питанні збереження санкційного режиму проти Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Глава держави подякував уряду Данії за всебічну підтримку процесу реформ в Україні.

Президент привітав ініціативу Данії стосовно проведення у червні 2018 року в Копенгагені другої міжнародної конференції з питань реформ в Україні.

Співрозмовники обговорили також подальші кроки у протидії реалізації проекту «Північний потік-2».