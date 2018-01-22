Президент України привітав Литовську Республіку зі 100-річчям відновлення державності

Президент України Петро Порошенко взяв участь в урочистих заходах з нагоди відзначення 100-річчя відновлення Литовської Держави. Робочий візит Глави держави до Литовської Республіки відбувається на запрошення Президента цієї країни Далі Грібаускайте.

Після офіційної церемонії зустрічі високих гостей у Президентському палаці відбулася урочиста церемонія підняття прапорів трьох країн Балтії та мистецька програма.

З нагоди відзначення цієї визначної історичної дати Петро Порошенко також зробив запис у Книзі почесних гостей Президентського палацу Литовської Республіки.

Окрім того, Глава Української держави разом з запрошеними високими гостями взяв участь в урочистому богослужінні у Вільнюському кафедральному соборі.

В урочистостях з нагоди 100-річчя відновлення Литовської державності також взяли участь глави іноземних делегацій, зокрема Президент Грузії Гіоргі Маргвелашвілі, Президент Естонії Керсті Кальюлайд, Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, Президент Європейської Ради Дональд Туск, Президент Ісландії Гудні Торласіус Йоханнессон, Президент Латвії Раймондс Вейоніс, Президент Польщі Анджей Дуда, Її Королівська Високість Кронпринцеса Швеції Вікторія та Його Королівська Принц Швеції Даніель.