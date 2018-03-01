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Президент: Якщо «Газпром» не сплатить гроші Україні, маємо добитися арештів його активів і забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражу
Президент: Якщо «Газпром» не сплатить гроші Україні, маємо добитися арештів його активів і забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражу

1 березня 2018 року - 18:56

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Візит в Україну Федерального президента Республіки Австрія
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Президент України про «Північний потік - 2»: Там немає ні краплі комерції – лише політичний шантаж

14 березня 2018 року - 14:07

Президент України про «Північний потік - 2»: Там немає ні краплі комерції – лише політичний шантаж

Президент України Петро Порошенко та Федеральний Президент Республіки Австрія Александер Ван дер Беллен обговорили «нещодавні спроби «Газпрому» організувати нову газову кризу в Європі – різко вдарити по енергетичній безпеці Європейського Союзу».

«Вкотре Москва показала своє справжнє обличчя в питаннях газового шантажу. Але нічого в неї не вийшло. Українці консолідовано відреагували на ці загрози, і не зважаючи на те, що було дуже зимно, українці відгукнулися хештегом #прикрути і скоротили споживання (газу – ред.) на 14%», - сказав Президент під час спільної заяви для засобів масової інформації за підсумками перегворів.

Петро Порошенко підкреслив, що Україна підтвердила свій статус надійного постачальника газу до Європи.

 

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Візит в Україну Федерального президента Республіки Австрія

14 березня 2018 року - 11:54
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