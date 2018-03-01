Президент України про «Північний потік - 2»: Там немає ні краплі комерції – лише політичний шантаж

Президент України Петро Порошенко та Федеральний Президент Республіки Австрія Александер Ван дер Беллен обговорили «нещодавні спроби «Газпрому» організувати нову газову кризу в Європі – різко вдарити по енергетичній безпеці Європейського Союзу».

«Вкотре Москва показала своє справжнє обличчя в питаннях газового шантажу. Але нічого в неї не вийшло. Українці консолідовано відреагували на ці загрози, і не зважаючи на те, що було дуже зимно, українці відгукнулися хештегом #прикрути і скоротили споживання (газу – ред.) на 14%», - сказав Президент під час спільної заяви для засобів масової інформації за підсумками перегворів.

Петро Порошенко підкреслив, що Україна підтвердила свій статус надійного постачальника газу до Європи.