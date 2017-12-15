Президент України провів телефонну розмову з Держсекретарем США

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном.

Співрозмовники обговорили загострення ситуації на Донбасі через збільшення кількості обстрілів з боку російських бойовиків та безвідповідальне виведення російських офіцерів зі складу Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі.

Петро Порошенко та Рекс Тіллерсон також скоординували позиції щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу.

Петро Порошенко подякував за продовження санкцій проти Росії, послідовну підтримку Вашингтоном зміцнення обороноздатності України та резолюції ООН щодо Криму. Рекс Тіллерсон наголосив, що США будуть і надалі підтримувати Україну.

Співрозмовники також обговорили прогрес українських реформ. Глава Української держави проінформував про розблокування процесу створення Антикорупційного суду.