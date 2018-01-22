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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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Президент України провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини

20 лютого 2018 року - 17:10

Президент України провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель у четверту річницю подій на Майдані.

Співрозмовники обговорили стан реалізації Мінських домовленостей, наголосивши на необхідності консолідації режиму припинення вогню.

Окрему увагу під час розмови було приділено питанню звільнення заручників. Співрозмовники наголосили на необхідності продовження спільної роботи для звільнення найближчим часом усіх українських заручників та політичних в’язнів.

Петро Порошенко та Ангела Меркель обмінялися думками з питань, пов’язаних з відновленням ефективної роботи Спеціального центру з контролю та координації на Донбасі та можливості розгортання миротворчої місії ООН в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Співрозмовники обговорили подальшу взаємодію у реалізації програми реформ в Україні.

Петро Порошенко та Ангела Меркель домовились продовжити підтримувати контакти з усіх вищезгаданих питань, у тому числі у Нормандському форматі.

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