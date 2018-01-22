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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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Участь Президента України у заходах з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Участь Президента України у заходах з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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Президент України провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО

23 січня 2018 року - 19:28

Президент України провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Президент висловив вдячність НАТО за послідовну політичну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та важливу практичну допомогу в протидії російській агресії.

Глава держави поінформував Генерального секретаря про ситуацію на Донбасі та триваючі порушення вогню з боку російських окупаційних військ.

Глава держави підтвердив, що Україна продовжує реалізацію курсу  євроатлантичної інтеграції та активно реформує сектор безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО. У цьому зв'язку було відзначено нещодавнє схвалення Радою національної безпеки і оборони України проекту Закону України про національну безпеку.

Під час розмови було також обговорено актуальні питання подальшої взаємодії в рамках Комісії Україна – НАТО.

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