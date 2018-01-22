Президент України провів телефонну розмову з новообраним Президентом Республіки Кіпр

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з новообраним Президентом Республіки Кіпр Нікосом Анастасіадісом.

Глава Української держави привітав колегу з переобранням на високу посаду та висловив сподівання на продовження плідної співпраці між Україною та Республікою Кіпр.

Президент України подякував співрозмовнику за незмінну підтримку кіпрською стороною суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема шляхом підтримки режиму санкцій ЄС щодо Росії, а також побажав скорішого мирного врегулювання «кіпрського питання».

Співрозмовник запросив Главу Української держави відвідати Республіку Кіпр з візитом.