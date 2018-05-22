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Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії

24 травня 2018 року - 22:50

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей.

Лідери двох країн приділили увагу мобілізації міжнародної спільноти у протистоянні агресивній політиці Кремля в контексті підготовки до саміту Великої сімки, який відбудеться 8-9 червня у Канаді.

Глава української держави наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію з метою повного виконання нею Мінських домовленостей. Співрозмовники підкреслили важливість продовження та посилення санкцій проти РФ, зокрема в контексті будівництва нею незаконного керченського мосту з окупованим Кримським півостровом.

Петро Порошенко та Тереза Мей висловили повну підтримку висновку, оприлюдненого групою з розслідування катастрофи літака MH-17, і назвали його черговим доказом російської агресії.

Під час розмови йшлося також про посилення міжнародного тиску на Кремлівський режим з метою звільнення українських заручників та політичних в’язнів.

Співрозмовники обговорили шляхи розширення двосторонньої співпраці у безпековій та оборонній сферах.

Петро Порошенко подякував британській стороні за підтримку України на шляху реформ.

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