Президент України провів телефонну розмову з Президентом Республіки Білорусь

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

Співрозмовники обговорили актуальні питання порядку денного українсько-білоруських відносин, зокрема розвиток двостороннього політичного діалогу та майбутні контакти на найвищому рівні.

Глави держав відзначили важливість належної підготовки до проведення у поточному році у Гомелі Першого форуму регіонів України та Білорусі. У цьому контексті йшлося про інтенсифікацію торгово-економічної та культурної складової міжрегіонального співробітництва.



