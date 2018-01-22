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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

22 січня 2018 року - 15:57

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Президент України провів телефонну розмову з Президентом Республіки Білорусь

27 лютого 2018 року - 15:35

Президент підписав Закон Про ратифікацію Договору між Україною та Таїландом про взаємну правову допомогу у кримінальних справах

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Участь Президента у заходах з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні
Участь Президента у заходах з вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні

20 лютого 2018 року - 11:59

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Президент України провів телефонну розмову з Президентом Республіки Білорусь

27 лютого 2018 року - 15:35

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Республіки Білорусь

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

Співрозмовники обговорили актуальні питання порядку денного українсько-білоруських відносин, зокрема розвиток двостороннього політичного діалогу та майбутні контакти на найвищому рівні.

Глави держав відзначили важливість належної підготовки до проведення у поточному році у Гомелі Першого форуму регіонів України та Білорусі. У цьому контексті йшлося про інтенсифікацію торгово-економічної та культурної складової міжрегіонального співробітництва.


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