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Президент України провів телефонну розмову з Президентом Туреччини

16 березня 2018 року - 22:31

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Туреччини

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава Української держави подякував Президенту Туреччини за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Петро Порошенко відзначив, що сьогоднішня розмова відбувається напередодні президентських виборів у Росії, які вона збирається провести також у тимчасово окупованому нею Криму.

Президент України закликав свого турецького колегу не визнавати результатів нелегітимних виборів, а також утриматись від участі турецьких громадян у їхньому моніторингу на тимчасово окупованому півострові. «Крим – це Україна. І ми розраховуємо на традиційну підтримку з боку Туреччини», - заявив Петро Порошенко.

Під час розмови сторони узгодили графік наступних контактів на найвищому рівні, в тому числі з метою проведення Сьомого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Співрозмовники також висловились за якнайскорішу фіналізацію переговорів стосовно укладання угоди про зону вільної торгівлі між двома державами.

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