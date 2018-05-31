Президент України провів зустріч із Головою Уряду Галісії в ході офіційного візиту до Королівства Іспанія

У рамках офіційного візиту Президента України Петра Порошенка до Королівства Іспанія, Глава Української держави провів зустріч із Головою Уряду Галісії Альберто Нуньєсом Фейхоо.

Співрозмовники обговорили шляхи активізації міжрегіонального співробітництва між Україною та Іспанією.

Окремо було наголошено на значних перспективах поглиблення двосторонньої інвестиційної взаємодії, зокрема у контексті реалізації в Україні у 2018 році так званої великої і малої приватизації.

Петро Порошенко та Альберто Нуньєс Фейхоо відзначили збільшення кількості українців-паломників, які щороку відвідують Сантьяго-де-Компостела та проходять шляхом Святого Якова.

Президент України запросив Голову Уряду Галісії відвідати з візитом Київ та Львів.