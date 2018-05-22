Президент України провів зустріч із Президентом компанії SOCAR

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Президентом Азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR Ровнагом Абдуллаєвим.

Президент азербайджанської компанії подякував за можливість брати участь в роботі Національної інвестиційної ради при Президентові України. Він відзначив, що компанія «почуває себе комфортно в Україні і стрімко розвивається».

Сторони обговорили «турецькі проекти» компанії, залученість до них України та перспективи подальшого розвитку нафтопереробного комплексу нашої країни.

«Наступного року, по закінченні стратегічних проектів в Туреччині, вся увага буде приділена Україні. Оскільки розвиток тут йде дуже успішно», - сказав президент SOCAR та наголосив, що «за десять років роботи в Україні, лише зараз створені хороші умови для бізнесу». Він принагідно подякував Президентові та українському Уряду за їх увагу до бізнесу і створення сприятливих інвестиційних умов.

Петро Порошенко відзначив теплі дружні стосунки між Президентами України та Азербайджану та наголосив на стратегічному характері співробітництва між державами.

«Я вважаю, що ми повною мірою маємо скористатися тими можливостями розвитку та поглиблення співробітництва, в тому числі і в сфері енергетики», - зазначив Президент України. При цьому він наголосив на важливості використання цього потенціалу для диверсифікації енергопостачання в Україну.

Сторони також обговорили можливості розширення співпраці в сфері постачання високоякісного авіаційного палива та можливого його виробництва в Україні у зв’язку з різким збільшення авіаційного пасажиропотоку в українських аеропортах, зокрема Борисполя, Львова Харкова, Дніпра, Одеси та інших українських міст.

Державна нафтова компанія Азербайджанської Республіки (State Oil Company of Azerbaijan Republic – SOCAR) – один з найбільших операторів світового паливно-енергетичного ринку. Ключові напрямки діяльності компанії: освоєння нових родовищ, видобування нафти й газу, переробка нафтопродуктів, трейдинг, науково-дослідницька діяльність.