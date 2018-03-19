Президент України провів зустріч з Еміром Держави Катар

Президент України Петро Порошенко зустрівся з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Президент України висловив вдячність Еміру Держави Катар за послідовну позицію його країни щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Глава держави проінформував щодо ситуації на Донбасі через триваючу агресію РФ проти України і подякував за послідовну підтримку всіх резолюцій ООН щодо територіальної цілісності України.

Було також відзначено зростання показників двосторонньої торгівлі та висловлено обопільну зацікавленість у подальшому розширенні співробітництва у торговельно-економічній, інвестиційній, сільськогосподарській та оборонній сферах, а також у галузях енергетики, транспорту, медицини, освіти і туризму.

Під час переговорів йшлося про посилення співпраці в сільському господарстві, енергетиці та сфері транспортної інфраструктури, зокрема портової галузі.

Співрозмовники обговорили перспективи виходу катарського скрапленого газу на український ринок.

Сторони домовилися про проведення міжурядової економічної комісії у 2018 році.

Президент України Петро Порошенко запросив Еміра Держави Катар шейха Таміма бін Хамада Аль Тані відвідати Україну з візитом.