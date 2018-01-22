Президент України провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО 

У Мюнхені Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Президент України подякував за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку НАТО та солідарність у протидії російській агресії.

Петро Порошенко підкреслив, що Україна послідовно продовжує курс євроатлантичної інтеграції та реформи сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів Альянсу. Було висловлено зацікавленість у залученні більшої практичної та експертної допомоги НАТО для досягнення подальшого прогресу на цьому шляху.

Глава держави обговорив з Генеральним секретарем перспективи посилення взаємодії України з Альянсом за результатами Саміту НАТО у Брюсселі у липні 2018 року.

Президент Порошенко також подякував Генеральному секретарю Столтенбергу за чітку позицію стосовно збереження політики відкритих дверей Альянсу.