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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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Президент України провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО 

17 лютого 2018 року - 14:43

Президент України провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО 

У Мюнхені Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Президент України подякував за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України з боку НАТО та солідарність у протидії російській агресії.

Петро Порошенко підкреслив, що Україна послідовно продовжує курс євроатлантичної інтеграції та реформи сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів Альянсу. Було висловлено зацікавленість у залученні більшої практичної та експертної допомоги НАТО для досягнення подальшого прогресу на цьому шляху.

Глава держави обговорив з Генеральним секретарем перспективи посилення взаємодії України з Альянсом за результатами Саміту НАТО у Брюсселі у липні 2018 року.

Президент Порошенко також подякував Генеральному секретарю Столтенбергу за чітку позицію стосовно збереження політики відкритих дверей Альянсу.

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