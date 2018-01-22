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Президент України провів зустріч з Генеральним секретарем ООН

16 лютого 2018 року - 19:26

Президент України провів зустріч з Генеральним секретарем ООН

В ході робочого візиту до Німеччини, в рамках участі у 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. 

Під час зустрічі основну увагу було приділено обговоренню питання щодо перспектив розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. 

Співрозмовники дійшли згоди, що головним завданням майбутньої місії ООН має бути забезпечення повного мирного врегулювання ситуації на Донбасі та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

Петро Порошенко та Антоніу Гутерріш висловили стурбованість продовженням погіршення ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. У цьому контексті Президент України наголосив на необхідності вжиття міжнародним співтовариством додаткових заходів з метою примусити Росію виконувати резолюції ГА ООН 71/205 та 72/190.  

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