Президент України провів зустріч з Міністром оборони Швеції

Президент України Петро Порошенко прийняв Міністра оборони Швеції Петера Хулквіста.

Сторонами було відзначено динамічне зростання діалогу між Україною та Швецією у військово-політичній сфері, зокрема з огляду на дестабілізуючу роль Росії для системи європейської безпеки. Глава держави детально поінформував про збереження напруженої ситуації на Донбасі та триваючу мілітаризацію тимчасово окупованого Кримського півострова.

Було обговорено більш активне залучення Швеції, у тому числі як непостійного члена РБ ООН, до просування питання розгортання миротворчої місії ООН на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, включаючи тимчасово неконтрольовану ділянку кордону між Україною та Росією.

Підтвердивши відданість України мирному процесу, Петро Порошенко наголосив на необхідності «примусу» Росії до миру, насамперед через посилення оборонного потенціалу України, збільшення санкційного та дипломатичного тиску на Москву.

Петро Порошенко також підкреслив, що у Стокгольмі на днях Україна отримала важливу перемогу на енергетичному фронті. Подальші дії Газпрому вкотре підтвердили, що для Москви газ залишається виключно інструментом тиску для досягнення геополітичних цілей. Саме такий намір криється у намірах Росії реалізувати свій черговий політичний проект «Північний потік II». У цьому контексті сторонами було скоординовано подальші дії щодо протидії втіленню цього проекту, що є спільною загрозою для європейської енергетичної безпеки.

Петро Порошенко закликав країни ЄС не визнавати результати голосування під час російських президентських виборах на території українського Криму.

«Проведення виборів на території Криму суперечить українському законодавству, є незаконним, брутально порушує міжнародне право», - наголосив Президент України.