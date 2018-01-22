Президент України провів зустріч з Міністром оборони США

У рамках участі в Мюнхенській конференції з питань безпеки, Президент України Петро Порошенко провів зустрічі з Міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

Петро Порошенко висловив глибоку вдячність за тверду позицію США на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

«В Україні вірять у лідерство Сполучених Штатів Америки у справі зміцнення трансатлантичного фронту протидії російській агресії та спробам розхитування світової законності та порядку», - наголосив Глава держави.

Сторони обговорили ситуацію на Донбасі та висловили занепокоєння у зв’язку з триваючими спробами Росії та підтримуваних нею бойовиків підірвати мирний процес.

Було також обговорено необхідність розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі відповідно до принципів ООН та цілей Мінського процесу.

Співрозмовники наголосили на важливості політики санкцій проти РФ до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

Глава держави висловив вдячність за важливі рішення Вашингтону у питанні зміцнення потенціалу Збройних Сил України та обороноздатності України. Останні рішення Вашингтону є сигналом агресору проти будь-яких намірів ескалації ситуації на Донбасі, яка, за наявних у України нових оборонних можливостей, у рази збільшить ціну такої ймовірної агресії.

Джеймс Меттіс підтвердив тверду відданість Сполучених Штатів Америки справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, а також відзначив значний прогрес, який здійснила Україна у реформуванні сфери безпеки та оборони.

Сторони обговорили подальші кроки з метою зміцнення оборонної стійкості України, а також відзначили пріоритетність розвитку стратегічного партнерства між Києвом та Вашингтоном.

У зустрічі також взяв участь Спеціальний посланник Президента США по Україні Курт Волкер.