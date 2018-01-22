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Президент України провів зустріч з Міністром закордонних справ Італії, діючим головою ОБСЄ

30 січня 2018 року - 20:39

Президент України провів зустріч з Міністром закордонних справ Італії, діючим головою ОБСЄ

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки, Діючим головою ОБСЄ Анджеліно Альфано.

Глава Української держави привітав Італію з початком головування в ОБСЄ та подякував за включення питання врегулювання ситуації на Донбасі до пріоритетів їхньої роботи. Було окремо привернуто увагу на подальше погіршення ситуації з правами людини на території окупованого Криму.

Президент України поінформував італійського співрозмовника про ситуацію на Донбасі  і привітав рішення Анджеліно Альфано відвідати цей регіон, який потерпає від російської агресії, 31 січня 2018 року.

Співрозмовники також обговорили пріоритетні питання двосторонньої взаємодії. Глава зовнішньополітичного відомства Італії привітав активізацію італійського бізнесу в Україні внаслідок поліпшення інвестиційного клімату через проведення успішних реформ.

Глава української держави подякував представнику Італії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема співавторство відповідних резолюцій Генеральної асамблеї ООН, а також з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

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