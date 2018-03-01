Президент України провів зустріч з Міністром закордонних справ Фінляндії

Президент України Петро Порошенко прийняв Міністра закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні.

Президент України висловив вдячність за незміну активну підтримку Фінляндією територіальної цілісності та суверенітету України, дотримання режиму санкцій ЄС проти РФ фінськими компаніями, а також сприяння прогресу в реформах в Україні.

Президент Порошенко та Міністр Сойні обговорили ситуацію на Донбасі та Криму, зокрема перспективи розгортання миротворчої місії ООН. Сторони підтримали необхідність продовження режиму санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Петро Порошенко наголосив, що наміри Кремля провести голосування на президентських виборах на території українського Криму прямо суперечить міжнародному праву. Глава держави закликав міжнародних партнерів не лише до політичного засудження проведення незаконного виборчого процесу на півострові, але й вжити належних заходів для недопущення своїх громадян до так званого «міжнародного спостереження».

Окрему увагу було приділено питанням двостороннього співробітництва, реалізації проектів у сфері енергоефективності та реформування освіти в Україні за фінансової підтримки Фінляндії. Президент України наголосив, що за сучасних умов, питання енергоефективності набуває особливого значення для України.

Домовилися підтримувати позитивну динаміку двостороннього діалогу, чому, зокрема, сприятиме візит Президента Фінляндії до України.