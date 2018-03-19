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Заява Президента України у зв’язку із проведенням окупаційною адміністрацією т.з. виборів в тимчасово окупованому Криму
Заява Президента України у зв’язку із проведенням окупаційною адміністрацією т.з. виборів в тимчасово окупованому Криму

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Президент України провів зустріч з Міністром закордонних справ Франції

22 березня 2018 року - 23:33

Президент України провів зустріч з Міністром закордонних справ Франції

Президент України Петро Порошенко прийняв Міністра у справах Європи та закордонних справ Франції Жана-Іва Ле Дріана.

Президент України висловив вдячність за незміну підтримку Францією територіальної цілісності та суверенітету України, а також чітку позицію щодо невизнання виборів президента Росії на території українського Криму.

Президент Порошенко та Міністр Ле Дріан обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема перспективи розгортання миротворчої місії ООН, яка б охоплювала всю окуповану територію, включаючи українсько-російську ділянку кордону. Сторони підтримали важливість виконання безпекових умов Мінських домовленостей та вагоме значення продовження роботи в Нормандському форматі. Співрозмовники також підтримали необхідність продовження режиму санкцій проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Окрему увагу було приділено питанням двостороннього співробітництва, реалізації проектів у сфері військово-технічного та економічного співробітництва за фінансової підтримки Франції.

Важливу увагу також було приділено продовженню курсу реформ в Україні за підтримки з боку ЄС, в тому числі Франції.

Глава держави поновив запрошення Президенту Французької Республіки відвідати Україну найближчим часом.

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