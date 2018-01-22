Президент України провів зустріч з Прем'єр-міністром Держави Ізраїль

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем'єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу в рамках участі у 48-му щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Сторони обговорили питання двостороннього порядку денного та шляхи подальшого розвитку традиційно дружніх відносин між Україною та Ізраїлем. Висловлено задоволення позитивною динамікою розвитку українсько-ізраїльського політичного діалогу на всіх рівнях.

Глава держави поновив своє запрошення Беньяміну Нетаньягу здійснити офіційний візит до України у зручний час.

Петро Порошенко висловив вдячність за підтримку резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму в грудні 2017 року.

Співрозмовники погодилися щодо необхідності подальшої активізації економічного співробітництва між Україною та Ізраїлем. У цьому зв’язку сторони підтвердили готовність завершити переговори щодо укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Президент України привернув увагу співрозмовника до відзначення в Україні у 2018 році 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років та зазначив, що в Україні очікують визнання дружнім Ізраїлем цієї трагедії актом геноциду українського народу.

З огляду на відзначення 27 січня в Україні та усьому світі Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, Петро Порошенко висловив солідарність з вшануванням пам'яті жертв цієї жахливої трагедії.

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та необхідність розгортання миротворчої місії ООН на окупованих територіях.