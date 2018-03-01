Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Президент: Якщо «Газпром» не сплатить гроші Україні, маємо добитися арештів його активів і забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражу
Президент: Якщо «Газпром» не сплатить гроші Україні, маємо добитися арештів його активів і забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражу

1 березня 2018 року - 18:56

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України провів зустріч з Віце-прем’єр-міністром, Міністром закордонних справ Кувейту

18 березня 2018 року - 18:26

Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром Кувейту

18 березня 2018 року - 18:03

Президент України зустрівся з Головою Національної Асамблеї Держави Кувейт

18 березня 2018 року - 17:14

Міжнародні партнери України не визнають вибори президента Росії в окупованому Криму – Глава держави

18 березня 2018 року - 16:11

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Державний візит Президента України до Держави Кувейт
Державний візит Президента України до Держави Кувейт

18 березня 2018 року - 13:01

Перейти до всіх галерей

Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром Кувейту

18 березня 2018 року - 18:03

Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром Кувейту

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Кувейту шейхом Джабером Аль-Мубараком Аль-Хамадом Ас-Сабахом.

Президент України подякував за підтримку Державою Кувейт суверенітету та територіальної цілісності України.

В ході зустрічі були обговорені можливості активізації співпраці з Кувейтом за перспективними напрямами в торговельно-економічній, енергетичній та військово-технічній сферах. 

Окрему увагу було приділено питанням подальшого розширення інвестиційного співробітництва між Україною і Кувейтом.

Петро Порошенко поінформував кувейтську сторону про можливості її залучення до реалізації взаємовигідних проектів на території України, зокрема у сферах сільського господарства та енергетики, а також запросив кувейтський бізнес до участі у процесі приватизації державних підприємств.

Співрозмовники домовились провести засідання міжурядової комісії в Києві у 2018 році.

Сторони привітали домовленості щодо значного спрощення візового режиму між двома країнами.

Президент України запросив Прем'єра Кувейту відвідати Україну з візитом.

ф

Державний візит Президента України до Держави Кувейт

18 березня 2018 року - 13:01
Версія для друку