Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром Кувейту

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром Кувейту шейхом Джабером Аль-Мубараком Аль-Хамадом Ас-Сабахом.

Президент України подякував за підтримку Державою Кувейт суверенітету та територіальної цілісності України.

В ході зустрічі були обговорені можливості активізації співпраці з Кувейтом за перспективними напрямами в торговельно-економічній, енергетичній та військово-технічній сферах.

Окрему увагу було приділено питанням подальшого розширення інвестиційного співробітництва між Україною і Кувейтом.

Петро Порошенко поінформував кувейтську сторону про можливості її залучення до реалізації взаємовигідних проектів на території України, зокрема у сферах сільського господарства та енергетики, а також запросив кувейтський бізнес до участі у процесі приватизації державних підприємств.

Співрозмовники домовились провести засідання міжурядової комісії в Києві у 2018 році.

Сторони привітали домовленості щодо значного спрощення візового режиму між двома країнами.

Президент України запросив Прем'єра Кувейту відвідати Україну з візитом.