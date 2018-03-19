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Заява Президента України у зв’язку із проведенням окупаційною адміністрацією т.з. виборів в тимчасово окупованому Криму
Заява Президента України у зв’язку із проведенням окупаційною адміністрацією т.з. виборів в тимчасово окупованому Криму

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Офіційний візит Президента України до Держави Катар
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Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром, Міністром внутрішніх справ Катару

20 березня 2018 року - 09:30

Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром, Міністром внутрішніх справ Катару

У ході офіційного візиту до Держави Катар Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Прем’єр-міністром, Міністром внутрішніх справ Катару шейхом Абдуллою бін Насером бін Халіфою Аль Тані.

Сторони позитивно оцінили помітну інтенсифікацію українсько-катарських відносин та активний розвиток торговельно-економічної співпраці. Було констатовано наявність суттєвого потенціалу для подальшого поглиблення двостороннього співробітництва у багатьох сферах.

У ході переговорів сторони, зокрема відзначили появу на катарському ринку різноманітних товарів агропромислового комплексу України та виробів вітчизняної металургії. Також обговорено можливість реалізації українськими компаніями інфраструктурних проектів у рамках підготовки Катару до проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Президент України та Прем’єр-міністр Катару високо оцінили важливість низки двосторонніх угод, які будуть підписані сьогодні та сприятимуть активізації торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва.

Співрозмовники домовились провести у 2018 році міжурядову комісію з економічного співробітництва.

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