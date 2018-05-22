Президент України провів зустріч з Президентом УЄФА

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом УЄФА Александром Чеферіном.

Глава держави відзначив, що проведення цьогорічного фіналу Ліги Чемпіонів в Києві є виявом довіри до України з боку міжнародної спільноти, а також надасть додаткового поштовху для розвитку футболу в Україні, насамперед дитячого.

Петро Порошенко наголосив, що уже доброю традицією стало проведення в Києві загальноєвропейських заходів і підкреслив, що наступною ціллю для України є проведення матчу Суперкубку УЄФА або фіналу Ліги Європи.

Петро Порошенко також запросив Александра Чеферіна відвідати у якості посла доброї волі одне із міст українського Донбасу.

Глава держави відзначив принципову позицію УЄФА щодо невизнання зміни статусу Кримського півострова. Символічною стала присутність Кубка Ліги Чемпіонів під час святкування 60-річчя відродженого на материковій частині України сімферопольського футбольного клубу «Таврія».

Президент УЄФА, зі свого боку, подякував Главі держави за високий професійний рівень підготовки масштабного футбольного свята. Особливо було відзначено гостинність та щирий прийом іноземних гостей, зокрема вболівальників, з боку українців. «Ми прийняли правильне рішення. Ваша підтримка була постійною. Ми в будь-який момент могли звернутися до вас. Набагато простіше організовувати такі масштабні заходи, коли влада підтримує їх», - сказав Александер Чеферін.

Петро Порошенко відзначив: «Я дуже щасливий від того, яку гостинність демонструє Київ і уся Україна. Уся наша команда продемонстрували високий рівень готовності до прийому гостей. А це десятки тисяч футбольних вболівальників з усього світу».

«Я дуже радий бачити щасливі обличчя українців і гостей нашої чудової країни, які демонструють повагу до обох клубів», - додав Президент.

«Коли мене питають, за кого я вболіваю – «Реал» чи «Ліверпуль», я кажу – я підтримую обидва клуби. Мій син Михайло, який в минулому грав за дитячу команду «Динамо» Київ – палкий вболівальник «Ліверпуля». У нього все в кольорах цього клубу. А от моя донька Євгенія – чітко за «Реал». Тобто мій дім – точно підтримує обидва клуби», - поділився Петро Порошенко.