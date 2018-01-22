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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

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Президент України провів зустріч з Президентом Європейської Комісії

17 лютого 2018 року - 11:18

Президент України провів зустріч з Президентом Європейської Комісії

У рамках участі у Мюнхенській безпековій конференції Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером.

Співрозмовники обговорили перспективи виділення Євросоюзом Четвертої програми макрофінансової допомоги Україні, а також шляхи реалізації ініціативи «Східне партнерство+».

Президент Європейської Комісії запевнив, що Європейський Союз готовий посилити всебічну підтримку України у 2018 році на шляху системних реформ та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Співрозмовники обговорили хід реформ в Україні. Президент України відзначив  важливість формування незалежної антикорупційної інфраструктури і, зокрема незалежного Антикорупційного суду.

Лідери домовились розпочати підготовку до наступного Двадцятого Саміту Україна-ЄС.

Також було висловлено занепокоєння впровадженням проекту «Північний потік-2», який Президент України назвав політичним.

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