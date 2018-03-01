Президент України провів зустріч з Віце-прем’єр-міністром, Міністром закордонних справ Кувейту

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Віце-прем’єр-міністром, Міністром закордонних справ Кувейту шейхом Сабахом Халідом Аль-Хамадом Ас-Сабахом.

Глава держави висловив вдячність кувейтській стороні за підтримку ініціатив України в рамках міжнародних організацій та висловив сподівання на подальше плідне співробітництво на цьому напрямі.

Зі свого боку, шейх Сабах Халід Аль-Хамад Ас-Сабах високо оцінив внесок України як непостійного члена Ради Безпеки ООН протягом 2016-2017 років у справу підтримання миру та безпеки в світі, а також захисту прав людини.

Сторонами була підтверджена необхідність подальших міжнародних зусиль для забезпечення дотримання основоположних принципів міжнародного права, передусім щодо поваги до територіальної цілісності та суверенітету держав.

Президент поінформував кувейтську сторону про продовження Росією переслідувань мусульманського населення в окупованому Криму та звернувся до Еміра Кувейту з проханням сприяти полегшенню долі кримських татар та захисту їх прав.

Петро Порошенко підтвердив прагнення України розвивати стабільні та конструктивні відносини з країнами арабського світу. Він підкреслив безальтернативність розв’язання регіональних конфліктних ситуацій шляхом мирних переговорів.

Співрозмовники привітали досягнуту в ході візиту домовленість щодо лібералізації візового режиму для громадян України.

Петро Порошенко попросив кувейтську сторону підтримати намір України отримати статус спостерігача в Організації Ісламського Співробітництва.

Співрозмовники також обговорили питання регіональної безпеки.