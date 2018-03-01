Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Головна

Президент України

вВідео
Президент: Якщо «Газпром» не сплатить гроші Україні, маємо добитися арештів його активів і забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражу
Президент: Якщо «Газпром» не сплатить гроші Україні, маємо добитися арештів його активів і забезпечити виконання рішень Стокгольмського арбітражу

1 березня 2018 року - 18:56

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України провів зустріч з Віце-прем’єр-міністром, Міністром закордонних справ Кувейту

18 березня 2018 року - 18:26

Президент України провів зустріч з Прем’єр-міністром Кувейту

18 березня 2018 року - 18:03

Президент України зустрівся з Головою Національної Асамблеї Держави Кувейт

18 березня 2018 року - 17:14

Міжнародні партнери України не визнають вибори президента Росії в окупованому Криму – Глава держави

18 березня 2018 року - 16:11

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Державний візит Президента України до Держави Кувейт
Державний візит Президента України до Держави Кувейт

18 березня 2018 року - 13:01

Перейти до всіх галерей

Президент України провів зустріч з Віце-прем’єр-міністром, Міністром закордонних справ Кувейту

18 березня 2018 року - 18:26

Президент України провів зустріч з Віце-прем’єр-міністром, Міністром закордонних справ Кувейту

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Віце-прем’єр-міністром, Міністром закордонних справ Кувейту шейхом Сабахом Халідом Аль-Хамадом Ас-Сабахом.

Глава держави висловив вдячність кувейтській стороні за підтримку ініціатив України в рамках міжнародних організацій та висловив сподівання на подальше плідне співробітництво на цьому напрямі.

Зі свого боку, шейх Сабах Халід Аль-Хамад Ас-Сабах високо оцінив внесок України як непостійного члена Ради Безпеки ООН протягом 2016-2017 років у справу підтримання миру та безпеки в світі, а також захисту прав людини.

Сторонами була підтверджена необхідність подальших міжнародних зусиль для забезпечення дотримання основоположних принципів міжнародного права, передусім щодо поваги до територіальної цілісності та суверенітету держав.

Президент поінформував кувейтську сторону про продовження Росією переслідувань мусульманського населення в окупованому Криму та звернувся до Еміра Кувейту з проханням сприяти полегшенню долі кримських татар та захисту їх прав.

Петро Порошенко підтвердив прагнення України розвивати стабільні та конструктивні відносини з країнами арабського світу. Він підкреслив безальтернативність розв’язання регіональних конфліктних ситуацій шляхом мирних переговорів.

Співрозмовники привітали досягнуту в ході візиту домовленість щодо лібералізації візового режиму для громадян України.

Петро Порошенко попросив кувейтську сторону підтримати намір України отримати статус спостерігача в Організації Ісламського Співробітництва.

Співрозмовники також обговорили питання регіональної безпеки.

ф

Державний візит Президента України до Держави Кувейт

18 березня 2018 року - 13:01
Версія для друку