Президент України провів зустріч зі спікером Парламенту Австрії

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Головою Національної Ради Республіки Австрія Вольфгангом Соботкою.

Співрозмовники відзначили важливість зміцнення міжпарламентського діалогу між двома країнами.

Петро Порошенко висловив сподівання на швидке формування групи дружби з Україною у Національній Раді Австрії. Вольфганг Соботка відзначив реформи, які проводить українська влада.

Петро Порошенко проінформував щодо ситуації на Донбасі внаслідок російської агресії.

Президент України відзначив солідарність Австрії у підтримці українських зусиль із протидії російській агресії. Він також подякував за допомогу для подолання гуманітарних наслідків цієї агресії.

Співрозмовники погодилися із важливістю санкцій проти РФ.

Петро Порошенко закликав австрійський парламент визнати Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу.

Глава Української держави запросив Голову Національної Ради Австрії відвідати Україну.