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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

22 січня 2018 року - 15:57

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Президент України провів зустріч зі спікером Парламенту Австрії

8 лютого 2018 року - 19:17

Більшість інвесторів задоволені реформами та прогресом, який зараз демонструє Україна – зустріч Президента України з Федеральним канцлером Австрії

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Президент запрошує австрійські компанії до участі в конкурсі щодо менеджменту української ГТС

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Робочий візит Президента України до Австрії
Робочий візит Президента України до Австрії

8 лютого 2018 року - 15:08

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Президент України провів зустріч зі спікером Парламенту Австрії

8 лютого 2018 року - 19:17

Президент України провів зустріч зі спікером Парламенту Австрії

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із Головою Національної Ради Республіки Австрія Вольфгангом Соботкою.

Співрозмовники відзначили важливість зміцнення міжпарламентського діалогу між двома країнами.

Петро Порошенко висловив сподівання на швидке формування групи дружби з Україною у Національній Раді Австрії. Вольфганг Соботка відзначив реформи, які проводить українська влада.

Петро Порошенко проінформував щодо ситуації на Донбасі внаслідок російської агресії.

Президент України відзначив солідарність Австрії у підтримці українських зусиль із протидії російській агресії. Він також подякував за допомогу для подолання гуманітарних наслідків цієї агресії.

Співрозмовники погодилися із важливістю санкцій проти РФ.

Петро Порошенко закликав австрійський парламент визнати Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу.

Глава Української держави запросив Голову Національної Ради Австрії відвідати Україну.

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Робочий візит Президента України до Австрії

8 лютого 2018 року - 15:08
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