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Заява Президента України у зв’язку із проведенням окупаційною адміністрацією т.з. виборів в тимчасово окупованому Криму
Заява Президента України у зв’язку із проведенням окупаційною адміністрацією т.з. виборів в тимчасово окупованому Криму

19 березня 2018 року - 10:39

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19 березня 2018 року - 10:46

Оприлюднені офіційні «дані» є ні чим іншим, як фальсифікацією, «фількіною грамотою» - Президент про т.з. вибори в окупованому Криму

19 березня 2018 року - 10:37

Заява Президента України у зв’язку із проведенням окупаційною адміністрацією т.з. виборів в тимчасово окупованому Криму

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Державний візит Президента України до Держави Кувейт
Державний візит Президента України до Держави Кувейт

18 березня 2018 року - 13:01

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Президент України розпочав офіційний візит до Держави Катар

19 березня 2018 року - 17:43

Президент України розпочав офіційний візит до Держави Катар

Президент України Петро Порошенко прибув з офіційним візитом до Держави Катар.

Програмою перебування передбачені переговори Глави Української держави з найвищим політичним керівництвом Катару – Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та Прем’єр-міністром, Міністром внутрішніх справ шейхом Абдуллою бін Насером Аль Тані.

Президент  України також  проведе окремі зустрічі із виконавчим директором Катарської Інвестиційної Адміністрації шейхом Абдуллою бін Мухаммедом Аль Тані та провідними катарськими бізнесменами.

Передбачається також участь Президента України у відкритті міжнародної агропромислової виставки «Qatar International Agricultural Exhibition-2018».

Також заплановано підписання низки двосторонніх документів.

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