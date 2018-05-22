Президент України: Розраховуємо, що рішення щодо миротворців на окупованій частині Донбасу буде прийнято найближчим часом

Президент України Петро Порошенко та Федеральний президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр детально обговорили ситуацію на Донбасі.

«Безумовно, ми велику частину нашого часу приділили ситуації на Донбасі. Є абсолютно неприйнятним, коли за останні декілька тижнів через абсолютно безвідповідальні дії російських військ і контрольованих ними бойовиків різко зросла інтенсивність обстрілів. І ми бачимо спроби наступальних операцій з боку бойовиків, яким надзвичайно ефективно дають відсіч Збройні Сили України, кваліфікація, досвід і ефективність дій яких значно зросли», - наголосив Президент України під час спільної прес-конференції з Федеральним президентом Федеративної Республіки Німеччина.

Глава Української держави зазначив, що «Президент Штайнмаєр тримає руку на пульсі щодо деескалації ситуації на Сході». «Я надзвичайно вдячний, що ми обговорили і деталі імплементації Мінських угод, в тому числі і як необхідну складову щодо безпекового компоненту Мінських угод, запровадження миротворчої місії за рішенням Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй», - додав він.

Президент України повідомив також, що за його дорученням Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зараз знаходиться в Нью-Йорку. «Сьогодні розпочинається засідання Ради безпеки ООН, яке присвячене Україні, пан Клімкін буде там робити доповідь. Ми дякуємо і Німеччині за участь. І дуже важливо буде почути і позицію російського представника. Безумовно, ми дуже твердо розраховуємо на те, що рішення щодо миротворців має бути прийнято найближчим часом», - наголосив Петро Порошенко.

Глава держави нагадав, що під час його візиту до німецького Аахену було досягнуто домовленості про спробу організувати якомога швидше зустріч у Нормандському форматі. «За моїм дорученням заступник Глави Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв 1 червня відвідає Берлін, де будуть проведені відповідні переговори про підготовку відповідної зустрічі. Для нас це надзвичайно важливо», - сказав він.

Президент України наголосив, що для нього велика честь вітати з першим офіційним візитом Федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, який є великим другом України. «Людина, яка зробила величезний внесок у забезпечення суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Ми завжди пам’ятаємо як на посаді Федерального міністра іноземних справ пан Штайнмаєр брав участь у мінських переговорах і зробив величезний внесок у те, що Мінські угоди були укладені, стояв у витоків Нормандського формату і зробив великий внесок у забезпечення міжнародної підтримки України у захисті від російської агресії», - сказав він.

Глава держави нагадав, що чотири тижні тому був у Берліні на переговорах з Федеральним канцлером, Міністром закордонних справ, членами уряду і з Президентом Німеччини. Після цього в Аахені відбулась зустрілися з Канцлером Ангелою Меркель та Президентом Франції Емманулем Макроном, з іншими лідерами Європейського Союзу для того, щоб узгодити подальші кроки в забезпеченні ефективної координації дій на підтримку України.

В свою чергу, Федеральний президент Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив сподівання на відновлення роботи Нормандського формату. «Те, що стосується ситуації на Сході України, я сподіваюся все таки, що після тих переговорів, які ми мали у Берліні, які Ви провели із Федеральним Канцлером, була розмова з Президентом Макроном у Аахені як ви сказали. Я думаю, що всі ці переговори, і розмова Канцлера (Німеччини – ред.) у Сочі, що вони приведуть до того, що Нормандський процес одержить новий статус активності і ми зможемо сказати, що формати Нормандського процесу знову будуть активовані», - зазначив він.

Федеральний президент Республіки Німеччина також зауважив, що на даний момент важливо уникнути подальшої ескалації і намагатися якомога більше робити пропозицій, висувати ідей і виконувати програму Мінських домовленостей і досягати подальшого успіху, прогресу.

«До таких міркувань належить також і ситуація і з миротворчою місією – зараз ООН про це говорить. Я сподіваюся, що двосторонні переговори відбуваються також у Нормандському форматі. І ті переговори, які відбуваються у Нью-Йорку, що зрештою вони приведуть до того, що і ця ідея буде успішною», - зазначив Франк-Вальтер Штайнмаєр.