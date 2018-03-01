Президент України та Віце-Президент Єврокомісії обговорили деталі розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі

Під час переговорів Президента Петра Порошенка і Віце-Президента Європейської Комісії – Високого Представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федеріки Моґеріні детально обговорювалось питання розгортання миротворчої місії ООН в окупованих районах Донецької і Луганської областей. Про це Глава Української держави повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ, яка відбулася по завершенні зустрічі.

«Дуже велику увагу ми з пані Федерікою приділили деталям розгортання миротворчої місії на Донбасі, базуючись на рішеннях Ради безпеки ООН, яка діятиме на всій окупованій території, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону, і матиме статус та формат традиційної миротворчої місії, яка розгортається за рішенням Ради безпеки ООН»,- заявив Петро Порошенко.

Президент також повідомив, що запропонував направити на зазначені території ще одну місію послів ЄС для ознайомлення із реальною ситуацією в окупованих окремих районах Донецької і Луганської областей та станом виконання Росією її обов’язків за Мінськими угодами.

«Для ознайомлення зі справжньою ситуацією на Донбасі, а також щоб побачити на власні очі, як Росія виконує свою частину зобов’язань по Мінських домовленостях, я звернувся до пані Високого Представника з пропозицією відрядити найближчим часом на Донбас другу місію послів Політико-безпекового комітету ЄС. Зараз, щоб подивилися, яким чином змінилася ситуація. Думаю, що це буде дуже слушно», - сказав він, нагадавши, що перша така місія мала місце у вересні 2015 року.

«Тоді, переконаний, що у червні в жодній з європейських столиць не майне навіть думка про те, щоб послабити секторальні санкції проти Російської Федерації у випадку неімплементації Мінських домовленостей», - наголосив Глава держави.

Він також висловив тверде переконання, що через 4 роки російської агресії проти України настав час і для Європейського Союзу назвати агресора агресором та стороною конфлікту та сприяти наданню державами-членами ЄС і оборонної зброї для України у відповідності до національного та міжнародного законодавства.

Президент також подякував Високому Представнику ЄС із закордонних справ та безпекової політики за активну гуманітарну допомогу, «можливо найбільшу, яку ЄС надавав, що надається українським громадянам, які постраждали від російської агресії на Донбасі».

Віце-Президент Європейської Комісії – Високий Представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики, у свою чергу, наголосила на незмінній підтримці Європейським Союзом територіальної цілісності, незалежності і суверенітету України і продовженні зусиль для повного впровадження Мінських угод. «Ми завжди надавали цим питанням нашу об’єднану підтримку», - сказала вона, зазначивши, що під час зустрічі обговорювалися питання відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

«Ми також наголосили на чіткій відповідальності Росії за ситуацію з Україною», - підкреслила Федеріка Могеріні, додавши, що економічні санкції з боку ЄС у відношенні до Росії напряму пов’язані з повним впровадженням Мінських угод.

Вона також зауважила, що робота триває не лише на дипломатичному рівні, але і в гуманітарній сфері. За словами Віце-Президента Європейської Комісії, ЄС надав 700 мільйонів євро гуманітарної допомоги для громадян, які проживають на окупованих територіях, також заплановано новий транш у розмірі 24 мільйони євро для продовження Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. «Наша солідарність та підтримка - не лише декларування принципів. Ми надаємо фінансову і кадрову підтримку. Ми розуміємо, що безпека, незалежність, територіальна цілісність та суверенітет України - це пряма інвестиція в безпеку Європи», - підкреслила Федеріка Могеріні.