Президент України закликав не визнавати російських президентських виборів в окупованому Криму та не відновлювати повноваження РФ в ПАРЄ

Президент Петро Порошенко на 54-ій Мюнхенській безпековій конференції наголосив, що РФ не прийшла в Крим, щоб захищати права та свободи людей – вони порушуються всюди, де присутня Росія і найбільш брутально по відношенню до кримських татар. Росія також не зацікавлена у приєднанні Донбасу – ця територія зазнала військового нападу Кремля для послаблення та дестабілізації України, додав Глава держави.

«Однак, не Україна є ціллю Росії. Росія має іншу мету. Її мета полягає у задоволенні амбіцій Кремля та помсті за «найбільшу катастрофу ХХ століття», як Путін охарактеризував розпад Радянського Союзу. Розпад «русского міра», побудованого на брехні та насильстві», - наголосив Президент. Він нагадав про «маленьких зелених чоловічків» у Криму: після перших сміховинних заперечень, Кремль зізнався у правді. «Не дивно, що ті ж самі люди на цей раз простежуються, наприклад в Сирії, очевидно з їхнім попереднім бойовим досвідом в Донбасі та Криму. Я не той, хто вірить запереченням Москви, що, як вони стверджують, «їх там немає». Я є той, хто попереджає вас про відсутність меж у Кремля щодо його прихованого порядку денного», - підкреслив Глава держави.

Президент наголосив, що Україна як ніхто інший добре знайома з московською гібридною тактикою. «Ось чому я закликаю вас: у нашому спільному інтересі протистояти спробам Росії зламати нашу єдність і зруйнувати наші демократії. Довести, що з шантажем і агресією покінчено в Європі. Що Європа є континентом миру, стабільності та співпраці. І що універсальні цінності повинні поважати усі», - підкреслив Глава держави.

Він наголосив, що ці цінності є нашою найкращою зброєю проти російської загрози. Петро Порошенко зауважив, що є гіркий досвід, коли дехто заради власної користі жертвував цими цінностями і це призводило до жахливих наслідків для усіх. «Отже, чи є нинішня ситуація з Росією іншою? Наша відповідь має бути «ні». «Ні» - визнанню російських президентських виборів в окупованому Криму. «Ні» - відновленню повноважень Росії в Парламентській Асамблеї Ради Європи. «Ні» - умиротворюючим візитам до Москви у пошуках економічної вигоди для ваших власних переваг.«Ні» - ‚Північному потоку-2», який немає нічого спільного з економічними інтересами, але є політичною та енергетичною експансією Росії. Ані політика, ані бізнес не можуть існувати окремо від цінностей», - підкреслив Президент. За його словами, це стосується і спорту: «У сьогоднішній політиці Москви немає місця чесній грі. Ось чому російський прапор не майорить на зимових Олімпійських іграх 2018 року».

«Я б сказав навіть більше: російський прапор не має майоріти будь-де, допоки Росія продовжує підбурювати Всесвітню гібридну війну, а російські кулі націлені на наші символи», - наголосив Глава держави.