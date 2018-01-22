Президент України здійснить робочий візит до Австрії

8 лютого 2018 року Президент України Петро Порошенко на запрошення Федерального президента Австрії Александера Ван дер Беллена здійснить робочий візит до Австрії.

В ході візиту відбудуться двосторонні переговори Глави Української держави з Федеральним президентом Александером Ван дер Белленом та новопризначеним Федеральним канцлером Себастіаном Курцом.

Під час зустрічей будуть обговорені питання подальшого поглиблення політичного діалогу на найвищому рівні, торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між двома державами, розвиток ситуації на Донбасі та зміцнення санкційної політики ЄС з метою підтримки міжнародних зусиль з відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

У рамках програми перебування заплановане також спільне відвідання Главами держав Віденського оперного балу, на який Президента України запрошено як особистого почесного гостя Президента Австрії. Віденський оперний бал – щорічний державний захід, в якому бере участь керівництво країни. Президент Австрії має привілей запросити на цей захід Главу однієї з держав як особистого гостя.