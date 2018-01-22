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Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР
Виступ Президента України на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності УНР

22 січня 2018 року - 15:57

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Робочий візит Президента України до Швейцарської Конфедерації
Робочий візит Президента України до Швейцарської Конфедерації

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Президент України здійснить робочий візит до Австрії

28 січня 2018 року - 11:00

8 лютого 2018 року Президент України Петро Порошенко на запрошення Федерального президента Австрії Александера Ван дер Беллена здійснить робочий візит до Австрії.

В ході візиту відбудуться двосторонні переговори Глави Української держави з Федеральним президентом Александером Ван дер Белленом та новопризначеним Федеральним канцлером Себастіаном Курцом.

Під час зустрічей будуть обговорені питання подальшого поглиблення політичного діалогу на найвищому рівні, торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між двома державами, розвиток ситуації на Донбасі та зміцнення санкційної політики ЄС з метою підтримки міжнародних зусиль з відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. 

У рамках програми перебування заплановане також спільне відвідання Главами держав Віденського оперного балу, на який Президента України запрошено як особистого почесного гостя Президента Австрії. Віденський оперний бал – щорічний державний захід, в якому бере участь керівництво країни. Президент Австрії має привілей запросити на цей захід Главу однієї з держав як особистого гостя.

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